الصدر يقرر غلق مقرات سرايا السلام في جميع المحافظات عدا النجف وكربلاء وسامراء والعاصمة بغداد /موسع

2021/10/29 | 18:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف /نينا/ قرر زعيم التيار الصدري مقتدى ، غلق مقرات سرايا السلام في جميع المحافظات عدا النجف وكربلاء وسامراء والعاصمة بغداد.وقال الصدر في توضيح لقراره ، ليكون درسا بليغا في السياسة من جهة وادارة الدولة من جهة أخرى.بل هي بادرة خير وحسن نية مني، ودفعاً لما يشيعه البعض عني بأنني أدير الدولة وأسيس العباد بواسطة المليشيات.وثمن الصدر جهود مقاتليه في سرايا السلام.واضاف الصدر في توضيحه لقراره ، انه “ خطوة أولى لغلق كل مقرات سرايا السلام وعودتهم كأفراد في التيارالصدري ومع باقي اخوتهم.واستثنى الصدر بقراره محافظات النجف وكربلاء وسامراء والعاصمة بغداد.وشدد الصدر بقراره ، بمنع أي مقر أو حمل سلاح في غير المحافظات التي اعلن فيها اغلاق مقرات سرايا السلام ، اضافة الى المدن المقدسة الا بالتنسيق مع القوات الامنية ومن دون اشهار سلاح او تدخل في ما لا يخصهم .ووجه الصدر بتطبيق قراره بالتنفيذ خلال ١٥ يوماً./انتهى

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