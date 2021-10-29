2021/10/29 | 18:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلن مصدر امني عن اندلاع حريق باسواق كبيرة لبيع الملابس في منطقة شارع فلسطين شرقي بغداد مشيرا الى ان فرق الدفاع المدني باشرت باخماده./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اندلاع حريق باسواق لبيع الملابس شرقي بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اندلاع حريق باسواق لبيع الملابس شرقي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).