2021/10/29 | 18:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: lHYhDl_AULI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. صراع الارادات في مناقشات المجلس التأسيسي | بغداد التاريخ) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. صراع الارادات في مناقشات المجلس التأسيسي | بغداد التاريخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).