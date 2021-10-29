التربية تنشر الكتب المنهجية الحديثة

2021/10/29 | 18:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وزارة التربية، اليوم الجمعة، عن قيام المديرية العامة للمناهج برفع الكتب المنهجية الدراسية “المؤلفة حديثاً” على الموقع الرسمي للمديرية والتي من المقرر ان تُدرس مطلع العام الدراسي القادم 2021-2022 .وقالت الوزارة في بيان، انه “تم رفع الكتب المنهجية الدراسية “المؤلفة حديثاً” بصيغة (Pdf) ليتسنى للمعلمين والمدرسين والطلبة الاستفادة منها ، علما أن الكتب الجديدة ضمت (كتاب الرياضيات للصف السادس الابتدائي ، كتاب الاجتماعيات للصف الثالث المتوسط ، كتابي الحاسوب للصف الثاني المتوسط والخامس الإعدادي ، كتاب اللغة العربية للصف الخامس الإعدادي)”.

واضافت ان “الكتب ضمت مناهج مدارس المتميزين للصف السادس العلمي بفرعيه الأحيائي والتطبيقي”.

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