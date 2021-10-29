2021/10/29 | 18:21 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الناصرية.. التدرن يقضي على نزيل محكوم بالإعدام في سجن الحوت هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/29 | 18:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الناصرية.. التدرن يقضي على نزيل محكوم بالإعدام في سجن الحوت) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الناصرية.. التدرن يقضي على نزيل محكوم بالإعدام في سجن الحوت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).