2021/10/29 | 18:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن محافظ نينوى، نجم الجبوري، اليوم الجمعة، المشاريع التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة في المحافظة، فيما أكد قرب انطلاق مشروع إعمار فندق الموصل.وقال الجبوري، لوكالة الرسمية، تابعه “المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجبوري يؤكد قرب انطلاق مشروع إعمار فندق الموصل المركز الخبري الوطني.

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