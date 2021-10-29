2021/10/29 | 18:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشفت هيأة الانواء الجوية، اليوم الجمعة، توقعاتها بشأن الامطار في البلاد.وقال مدير إعلام الهيأة، عامر الجابري في تصريح تابعه “المركز الخبري الوطني”: إن “الشهر والأسبوع المقبل سيشهد أمطاراً خفيفة ومتوسطة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توقعات جوية بشأن الامطار في البلاد المركز الخبري الوطني.

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