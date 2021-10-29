تقرير يحذر من

2021/10/29 | 18:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر تقرير جديد من أن تغير المناخ يمكن

أن يدمر أكبر القوى الاقتصادية في

العالم بحلول عام 2050، إذا لم يتخذ أي

إجراء للحد من انبعاثات غازات الاحتباس

الحراري.

وصدر البحث الذي أجراه المركز

الأورومتوسطي ح

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