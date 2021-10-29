أول تعليق من الاتحاد الوطني الكردستاني على محاولة اغتيال ملا بختيار بالسُم القاتل

2021/10/29 | 18:22 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكد الاتحاد الوطني الكردستاني، الجمعة، تعرض القيادي البارز في الحزب ملا بختيار إلى حالة تسمم نقل في إثرها لألمانيا.

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ونقلت مواقع تابعة للحزب عن المتحدث باسم الاتحاد الوطني امين بابا شيخ، (29 تشرين الاول 2021)، قوله انه "من الضرورة ان نستبق الفحوصات الطبية ونتائج التحقيقات القانونية"،بالقول إن الوضع الصحي للقيادي ملا بختيار غير جيد وقلق، ونحن بانتظار نتائج الفحوصات الطبية التي ستليها تحقيقات قانونية، وان القانون هو الفيصل في حال ثبت انها محاولة اغتيال".

وبين المتحدث "وجود اخبار اخرى مشابهة، لحالات تسمم طالت قياديين امنيين في مديرية اسايش السليمانية"، فيما استبعد حدوث "مواجهات مسلحة بين قادة الحزب الواحد واعتبرها انباء غير دقيقة لا سيما واننا في مدينة (السليمانية) تحترم القانون والقضاء في حل خلافاتها".

وأكد موقع تابع للاتحاد الوطني الكردستاني تعرض ملا بختيار لمحاولة اغتيال عبر التسمم استناداً إلى فحوصات أجراها في أحد المستشفيات الألمانية.

وذكر موقع "جاودير" في بيان مقتضب ترجمه "ناس كورد"، (28 تشرين الأول 2021)، أن "ملا بختيار الذي يشغل حاليا منصب عضو المجلس الأعلى لمصالح الاتحاد، صحته جيدة الان، وقد تجاوز الخطر وقد يعود إلى إقليم كردستان بعد استكمال الإجراءات الطبية الضرورية".

تأكيد الموقع جاء بعد يومين من تلويح ملا بختيار في تدوينة له بأنه في وضع غير طبيعي في ألمانيا دون أن يتطرق لمزيد من التفاصيل حينها.

من جانب آخر وضمن ملف محاولات تسميم قيادات داخل الاتحاد صرح مصدر مقرب من حسن النوري، المعروف باسم وستا حسن، المدير السابق للأسايش في السليمانية لـ "ناس كورد"، أن "علامات التسمم ظهرت عليه في الآونة الأخيرة وقد زار ألمانيا مطلع هذا الشهر وأثبتت الفحوصات تعرضة لاثار السُم".

وأضاف المصدر أن "حسن النوري عاد إلى كردستان بعد قضاء 10 أيام من الفحوصات تأكد خلالها تجاوزه الخطر، إلا أن كميات قليلة من السم مازالت باقية في أحشائه وهو بصحة طبيعية ويمارس حياته بشكل طبيعي".

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