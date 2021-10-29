عملية تنقيب بمدرج روماني تكشف عن خلية زنزانة ينتظر فيها المصارعون معارك الموت

2021/10/29 | 18:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشف علماء الآثار من منظمة التراث الإنجليزي، والذين يعملون في ريتشبورو بمقاطعة كينت، عن وجود خلية زنزانة داخل مدرج تاريخي جمع آلاف الأشخاص لمشاهدة قتال المصارعين، وصيد الحيوانات البرية، وعمليات الإعدام..ما القصة؟

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