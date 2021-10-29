السم يضرب جسد اليكتي.. توضيح رسميّ حول

2021/10/29 | 18:23 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أكّد المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني أمين بابا شيخ، تعرض القيادي البارز في الحزب ملا بختيار، إلى حالة تسمم نقل على إثرها إلى ألمانيا للعلاج.

قالت مصادر كردية إنّ ملا بختيار تعرض إلى محاولة اغتيال هي الثانية لقيادي في الحزب الحاكم للسليمانية

وقال أمين بابا شيخ في تصريح نقله الموقع الرسمي للحزب، 29 تشرين الأول/أكتوبر، إنّ "من ضرورة عدم استباق الفحوصات الطبية ونتائج التحقيقات القانونية"، وذلك في رد على معلومات عن تعرض ملا بختيار إلى محاولة اغتيال بالسم، على خلفية الصراعات داخل الحزب.

وأضاف المتحدث، أنّ "الوضع الصحي للقيادي ملا بختيار غير جيد وقلق، ونحن بانتظار نتائج الفحوصات الطبية التي ستليها تحقيقات قانونية"، مؤكدًا أنّ "القانون سيكون هو الفيصل في حال ثبت تعرضه لمحاولة اغتيال".

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وأشار بابا شيخ، إلى "معلومات عن حالات أخرى مشابهة طالت قياديين أمنيين في مديرية أسايش السليمانية"، فيما استبعد احتمالية اندلاع مواجهة عسكرية بين قادة الحزب الواحد.

وشدد القيادي في الحزب، أنّ "هذه الشائعات عارية عن الصحة، ونحن في مدينة تحترم القانون والقضاء في حل خلافاتها".

وسبق أنّ قالت وسائل إعلام كردية، أنّ ملا بختيار تعرض لمحاولة اغتيال بالسم، مشيرة إلى أنّ الحالة الصحية لملا بختيار، الذي يشغل منصب عضو المجلس الأعلى لمصالح الاتحاد، تدهورت بشكل مفاجئ لينقل على الفور إلى إحدى مستشفيات برلين الألمانية لمعاينة حالته.

وتفيد المعلومات التي تداولتها وسائل الإعلام المقربة من الحزب الكردي الحاكم في السليمانية، بأنّ الفحوصات أظهرت تلقي القيادي الكردي "مادة سمية قاتلة"، مبينة أنّ المدير السابق للأمن "الأسايش" تعرض إلى حالة مماثلة ونقل للعلاج في ألمانيا.

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