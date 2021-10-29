بيان من التربية بشأن الكتب الدراسية المؤلفة حديثاً

2021/10/29 | 18:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع أصدرت وزارة التربية، اليوم الجمعة، بياناً بشأن الكتب الدراسية المؤلفة حديثا.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنها "أعلنت قيام المديرية العامة للمناهج برفع الكتب المنهجية الدراسية (المؤلفة حديثاً) على الموقع الرسمي للمديرية والتي من المقرر أن تُدرس مطلع العام الدراسي القادم 2021-2022".وأضافت، أنه "تم رفع تلك الكتب بصيغة (Pdf) ليتسنى للمعلمين والمدرسين والطلبة الاستفادة منها، مبينة أن "الكتب الجديدة ضمت كتاب الرياضيات للصف السادس الابتدائي، وكتاب الاجتماعيات للصف الثالث المتوسط، وكتابي الحاسوب للصف الثاني المتوسط والخامس الإعدادي، وكتاب اللغة العربية للصف الخامس الإعدادي، بالاضافة الى مناهج مدارس المتميزين للصف السادس العلمي بفرعيه الأحيائي والتطبيقي.وأشارت إلى أن "الرابط الالكتروني أدناه الخاص بتلك الكتب:​اضغط هنا​​​

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