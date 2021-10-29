2021/10/29 | 18:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، عقوبات على برنامج إيران للطائرات المسيّرة، في مسعى إلى زيادة الضغط على طهران قبيل إعادة إطلاق المفاوضات بشأن برنامجها النووي.وأفادت الوزارة بأن قوات الحرس الثوري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عقوبات أمريكية على برنامج إيران للطائرات المسيّرة المركز الخبري الوطني.

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