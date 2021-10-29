2021/10/29 | 18:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، السيطرة على أماكن عبور المخدرات في البلاد.وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه “المركز الخبري الوطني”: إن “وزير الداخلية عثمان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الداخلية تعلن السيطرة على أماكن عبور المخدرات في البلاد المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية تعلن السيطرة على أماكن عبور المخدرات في البلاد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية تعلن السيطرة على أماكن عبور المخدرات في البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).