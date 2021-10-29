2021/10/29 | 18:39 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أصدرت وزارة التربية، اليوم الجمعة، بياناً بشأن الكتب الدراسية المؤلفة حديثا.وقالت الوزارة في بيان، إنها “أعلنت قيام المديرية العامة للمناهج برفع الكتب المنهجية الدراسية (المؤلفة حديثاً) على الموقع الرسمي للمديرية والتي من المقرر أن تُدرس مطلع العام الدراسي القادم 2021-2022”.وأضافت، أنه “تم رفع تلك الكتب بصيغة (Pdf) ليتسنى للمعلمين والمدرسين والطلبة الاستفادة […]

ظهرت المقالة التربية تصدر بيانا بشأن الكتب الدراسية “المؤلفة حديثا” أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تصدر بيانا بشأن الكتب الدراسية “المؤلفة حديثا”) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تصدر بيانا بشأن الكتب الدراسية “المؤلفة حديثا”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).