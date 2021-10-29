"الشائعات كثيرة".. مسؤول حكومي يكشف طبيعة أوضاع المقدادية بعد الهجوم الدامي

وأضاف التميمي، أنه "بالفعل حصل نزوح للأسر من بعض القرى في محيط المقدادية لكنه نزوح مؤقت وجاء بسبب قلق العوائل والاعداد ليست كبيرة واغلبها ستعود بعد يوم او اثنين ما ان تطمئن للاوضاع"، مؤكدا بان "كثرة الشائعات وتداول اخبار غير دقيقة في مواقع التواصل الاجتماعي اثر بشكل سلبي على احوال الاهالي وزاد من مخاوفهم".
وأشار إلى، أن "الاوضاع مستقرة في المقدادية والاجهزة الامنية تاخذ دورها في تأمين كل المناطق"، داعيا الى ضرورة عدم الاستماع للشائعات المغرضة التي تحاول خلط الاوراق ".
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