"الشائعات كثيرة".. مسؤول حكومي يكشف طبيعة أوضاع المقدادية بعد الهجوم الدامي

2021/10/29 | 18:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى كشف مسؤول حكومي في ديالى، اليوم الجمعة، عن طبيعة الاوضاع في قضاء المقدادية بعد الاحداث الاخيرة.وقال قائممقام قضاء المقدادية، وكالة حاتم التميمي، في حديث لـ( بغداد اليوم)، ان "الاوضاع الامنية في داخل المقدادية مستقرة وهادئة وسط انتشار امني ملحوظ في التقاطعات والسيطرات والشوارع الرئيسية"، مؤكدا عدم تسجيل اي خروقات داخل مركز القضاء والحياة شبه طبيعية".

وأضاف التميمي، أنه "بالفعل حصل نزوح للأسر من بعض القرى في محيط المقدادية لكنه نزوح مؤقت وجاء بسبب قلق العوائل والاعداد ليست كبيرة واغلبها ستعود بعد يوم او اثنين ما ان تطمئن للاوضاع"، مؤكدا بان "كثرة الشائعات وتداول اخبار غير دقيقة في مواقع التواصل الاجتماعي اثر بشكل سلبي على احوال الاهالي وزاد من مخاوفهم".

وأشار إلى، أن "الاوضاع مستقرة في المقدادية والاجهزة الامنية تاخذ دورها في تأمين كل المناطق"، داعيا الى ضرورة عدم الاستماع للشائعات المغرضة التي تحاول خلط الاوراق ".

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