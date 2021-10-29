بالفيديو.. سباق سيارات سرعة بالبصرة يؤدي لكارثة!

2021/10/29 | 18:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

حصلت (بغداد اليوم) على مقطع مصور يوضح خروج سيارة رياضية عن السيطرة ودهسها لـ3 متفرجين في سباق سيارات سرعة بمحافظة البصرة.

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