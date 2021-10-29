التربية ترفع الكتب المنهجية الدراسية (المؤلفة حديثاً) المقرر تدريسها مطلع العام الدراسي المقبل على مواقع الوزارة

2021/10/29 | 18:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلنت وزارة التربية ، عن قيام المديرية العامة للمناهج برفع الكتب المنهجية الدراسية (المؤلفة حديثاً) على الموقع الرسمي للمديرية والتي من المقرر ان تُدرس مطلع العام الدراسي القادم 2021-2022 .واوضحت تم رفع تلك الكتب بصيغة (Pdf) ليتسنى للمعلمين والمدرسين والطلبة الاستفادة منها ، علما أن الكتب الجديدة ضمت (كتاب الرياضيات للصف السادس الابتدائي ، كتاب الاجتماعيات للصف الثالث المتوسط ، كتابي الحاسوب للصف الثاني المتوسط والخامس الإعدادي ، كتاب اللغة العربية للصف الخامس الإعدادي) ، بالاضافة الى مناهج مدارس المتميزين للصف السادس العلمي بفرعيه الأحيائي والتطبيقي .واوضحت ان الرابط الالكتروني الخاص بتلك الكتب ./انتهى9http://manahj.edu.iq/index.php?name=Pages&op=page&pid=140

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