التربية تصدر بيانا بشأن الكتب الدراسية المؤلفة حديثاً

2021/10/29 | 18:43 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اصدرت وزارة التربية، اليوم الجمعة، بيانا بشأن الكتب الدراسية “المؤلفة حديثاً”.وذكرت في بيان، ان “المديرية العامة للمناهج قامت برفع الكتب المنهجية الدراسية (المؤلفة حديثاً) على الموقع الرسمي للمديرية والتي من المقرر ان تُدرس مطلع العام الدراسي القادم 2021-2022 .واضافت “حيث تم رفع تلك الكتب بصيغة (Pdf) ليتسنى للمعلمين والمدرسين والطلبة الاستفادة منها ، علما أن الكتب الجديدة ضمت (كتاب الرياضيات للصف السادس الابتدائي ، كتاب الاجتماعيات للصف الثالث المتوسط ، كتابي الحاسوب للصف الثاني المتوسط والخامس الإعدادي ، كتاب اللغة العربية للصف الخامس الإعدادي) ، بالاضافة الى مناهج مدارس المتميزين للصف السادس العلمي بفرعيه الأحيائي والتطبيقي” .[…]

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