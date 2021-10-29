التربية تصدر تنويها يتعلق بالكتب المنهجية الدراسية

2021/10/29 | 18:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدرت وزارة التربية، اليوم الجمعة، تنويها يتعلق بالكتب المنهجية الدراسية “المؤلفة حديثاً” وقال إعلام الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “وزارة التربية تعلن قيام المديرية العامة للمناهج برفع الكتب المنهجية الدراسية (المؤلفة حديثاً) على الموقع الرسمي للمديرية والتي من المقرر ان تُدرس مطلع العام الدراسي القادم 2021-2022”.وأضاف “حيث …

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