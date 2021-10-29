2021/10/29 | 18:48 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد نشرت وزارة الداخلية، الجمعة، التعليمات الخاصة للحصول على إجازة السوق الدولية.وبحسب التعليمات التي نشرها موقع الوزارة، اطلع عليها “النور نيوز” فأنه يجب ان يكون المتقدم حاصل على إجازة سوق محلية ويمتلك جواز سفر غير منتهي.وتالياً نص تعليمات منح اجازة السوق الدولية”: حسب توجيهات وزير الداخلية عثمان الغانمي …

ظهرت المقالة الداخلية تنشر التعليمات الخاصة للحصول على إجازة السوق الدولية أولاً على النور نيوز.

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