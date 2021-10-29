2021/10/29 | 18:52 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبابة الكفيل المطورة تجري تمرين رمي ناجح هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/29 | 18:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دبابة الكفيل المطورة تجري تمرين رمي ناجح) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دبابة الكفيل المطورة تجري تمرين رمي ناجح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).