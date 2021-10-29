'رابط'.. تعرف على كتب وزارة التربية الجديدة (المؤلفة حديثا)

2021/10/29 | 18:52 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التربية، الجمعة، رفع الكتب المنهجية الدراسية (المؤلفة حديثا) على الموقع الرسمي للمديرية العامة للمناهج والتي من المقرر ان تدرس مطلع العام الدراسي القادم 2021-2022 .

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، (29 تشرين الاول 2021)، "حيث تم رفع تلك الكتب بصيغة (Pdf) ليتسنى للمعلمين والمدرسين والطلبة الاستفادة منها، علما أن الكتب الجديدة ضمت (كتاب الرياضيات للصف السادس الابتدائي، كتاب الاجتماعيات للصف الثالث المتوسط ، كتابي الحاسوب للصف الثاني المتوسط والخامس الإعدادي، كتاب اللغة العربية للصف الخامس الإعدادي)، بالاضافة الى مناهج مدارس المتميزين للصف السادس العلمي بفرعيه الأحيائي والتطبيقي" .

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