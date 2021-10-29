2021/10/29 | 18:53 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كاميرا ’ناس’ في تغطية لمهرجان بابل الدولي (بث مباشر)) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كاميرا ’ناس’ في تغطية لمهرجان بابل الدولي (بث مباشر)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).