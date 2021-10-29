"شاركت في هجوم أرامكو".. عقوبات أمريكية لبرنامج الطائرات المسيرة الإيراني

2021/10/29 | 18:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الولايات المتحدة عقوبات جديدة، الجمعة، تستهدف أعضاءً في "شبكة من الشركات والأفراد قدموا دعمًا مؤثرًا" لبرامج الطائرات دون طيار وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

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