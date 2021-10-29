التربية تعلن رفع المناهج الدراسية الجديدة بصيغة إلكترونية

2021/10/29 | 18:54 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت الوزارة المناهج المنشورة عبر الرابط الإلكتروني

الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت وزارة التربية، الجمعة، رفع الكتب المنهجية الدراسية المؤلفة حديثًا على الموقع الرسمي للمديرية، والتي من المقرر أن تُدرس مطلع العام الدراسي القادم 2021 - 2022.

وذكر بيان للوزارة، 29 تشرين الأول/أكتوبر، أنّ "رفع تلك الكتب تم بصيغة (Pdf) ليتسنى للمعلمين والمدرسين والطلبة الاستفادة منها، علمًا أنّ الكتب الجديدة ضمت كتاب الرياضيات للصف السادس الابتدائي، وكتاب الاجتماعيات للصف الثالث المتوسط، وكتابي الحاسوب للصف الثاني المتوسط والخامس الإعدادي، وكتاب اللغة العربية للصف الخامس الإعدادي".

ونشرت الوزارة رابط المناهج الجديدة التي تضمنت إضافة إلى ما سبق، مناهج مدارس المتميزين للصف السادس العلمي بفرعيه الإحيائي والتطبيقي.

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