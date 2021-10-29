أمانة مجلس الوزراء: دول متعددة أبدت رغبتها بالاستثمار في العراق

2021/10/29 | 18:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- نصار الحاجأكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، أن العديد من الدول أبدت رغبتها بالاستثمار في العراق، فيما أشارت إلى أن الحكومة تدعو إلى تجاوز البيروقراطية وجذب المستثمرين.وقال المتحدث باسم أمانة مجلس الوزراء، حيدر مجيد، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الحكومة تشجع على الاستثمار وتدعو الى تجاوز البيروقراطية وجذب المستثمرين".وأضاف مجيد، أن "الحكومة أكدت في أكثر من مرة عبر الزيارات التي أجراها رئيس الوزراء والوفد الوزاري المرافق له إلى الدول العربية والأوروبية وخلال استقباله المسؤولين العرب والأجانب في العراق، على أن أبواب العراق مفتوحة للاستثمار والمشاركة والمساهمة الفاعلة في اعادة اعمار العراق في كافة القطاعات".وأكد، أن "هناك العديد من الدول أبدت رغبتها في الاستثمار في العراق إضافة إلى أن هناك تأكيدات مستمرة ومتكررة من قبل الأمين العام لمجلس الوزراء الى سفراء الدول العربية والأجنبية خلال استقباله لهم، على أن أبواب العراق مفتوحة لهم وأن ارض العراق خصبة للاستثمار".ولفت إلى أن "الحكومة تشجع وتؤكد على اهمية الاستثمار فضلاً عن دعمها لعمل الهيئة الوطنية للاستثمار في بغداد والمحافظات".

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