2021/10/29 | 18:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني قالت الشرطة الالمانية، اليوم الجمعة، إنها عثرت على عراقي ميتا ضمن مجموعة من 30 شخصا تم تهريبهم على ما يبدو عبر الحدود البولونية في شاحنة.وأوضحت الشرطة أن الرجل البالغ 32 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العثور على جثة مهاجر عراقي ميتآ بعد عبوره الحدود الألمانية البولندية المركز الخبري الوطني.

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