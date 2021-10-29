الحشد الشعبي يعلق بشأن الوضع الأمني في ديالى

2021/10/29 | 19:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد الحشد الشعبي، الجمعة، على ضرورة تعزيز التنسيق الأمني المشترك لحفظ امن محافظة ديالى.

وذكر آمر اللواء 28 بالحشد الشعبي خضير ياسر الغزي في تصريح لموقع الحشد اليوم، (29 تشرين الاول 2021)، ان "قوات اللواء 28 الحشد الشعبي ستبقى ساهرة على حماية امن المواطن ودروعا حصينة بوجه المحاولات الداعشية البائسة الرامية لاستهداف الأبرياء وخلق الفوضى في محافظة ديالى".

وأضاف الغزي، أنه "لا عودة لداعش وأعوانه إلى المناطق المحررة وجميع المدن الأخرى"، لافتا في الوقت نفسه الى "أهمية تعزيز التنسيق الأمني المشترك لحفظ امن المحافظة".

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