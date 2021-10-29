خلية الاعلام الامني تصدر بياناً غاضباً حول

2021/10/29 | 19:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت خلية الإعلام الأمني، اليوم

الجمعة، بياناً شديد اللهجة حول "مجازر

ومشكلات وهمية".

وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إنه "في الوقت الذي يحرص فيه

الخيرون من أبناء شعبنا الكريم بأطيافه

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