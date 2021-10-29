سلطة الطيران المدني تعلن التريث بإعتماد الشهادة الدولية للتلقيح

2021/10/29 | 19:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلطة الطيران المدني: تريث باعتماد

الشهادة الدولية للتلقيح بلقاح كوفيد -19

للمسافرين العراقيين إلى خارج العراق

والى اشعار اخر والاعتماد على فحص (pcr)

قبل 72 ساعة من موعد المغادرة والقدوم

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