العراق يقرر التريث مجدداً في اعتماد البطاقة الدولية للتلقيح في المطارات

2021/10/29 | 19:24 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قررت سلطة الطيران المدني العراقية، الجمعة، التريث مجدداً باعتماد بطاقة التلقيح الدولية للمسافرين إلى خارج البلاد، واقتصار الإجراءات في الوقت الحالي على فحص كورونا.

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وجاء في بيان للسلطة تلقى "ناس"، نسخة منه (29 تشرين الأول 2021)، أنها "تود أن تبين لمسافرينا الكرام ولجميع شركات الطيران العاملة في البلاد بالتريث في الوقت الحاضر بإعتماد الشهادة الدولية للتلقيح بلقاح كوفيد -19 للمسافرين العراقيين إلى خارج العراق والى اشعار اخر، والاعتماد على فحص (pcr) قبل 72 ساعة من موعد المغادرة والقدوم".

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