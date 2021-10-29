وزارة الداخلية تصدر تعليمات إصدار إجازة السوق الدولية

2021/10/29 | 19:25 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت الوزارة الوثائق المطلوبة لإصدار الإجازة

الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت وزارة الداخلية، الجمعة، تعليمات إصدار إجازة السوق الدولية للراغبين في العراق.

وذكرت الوزارة، 29 تشرين الأول/أكتوبر، أنّ "التعليمات صدرت استنادًا إلى توجيهات الوزير وأحكام المادة (47/أولاً/د) من قانون المرور رقم (8) لسنة 2019".

ونصت التعليمات على ما يلي:

أن يكـون نمـوذج إجازة السوق الدولية مطابقًا للمواصفات المذكورة في اتفاقية فيينا للسير على الطرقات لعام 1968 والموقع عليها من قبل العراق لعام 2017 وتطبيقًا لأحكام المادة (47/ ثانيًا/د) (تطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرور وعلامات المرور في الطرق العامة).

أن يكون طالب الحصول على إجازة السوق الدولية حاصلاً على إجازة سوق محلية صادرة من مديرية المرور العامة في بغداد والمحافظات وأن تكون سارية المفعول مع التأكد من صحة صدورها.

أن يكون لديه جواز سفر عراقي سار المفعول.

تكون مدة نفاذ الإجازة الدولية سنة واحدة فقط حسب الاتفاقية الدولية.

لا يجوز استعمال هذه الإجازة داخل العراق.

يتم استحصال المبالغ والرسوم الخاصة بالإجازة الدولية (منح لأول مرة)، استنادًا إلى الجدولين رقم (1) و(2) الملحقين بقانون المرور رقم (8) لسنة 2019.

يطالب الراغب بالحصول على إجازة السوق الدولية بالوثائق الثبوتية الأصلية مع نسخ مصورة وهي:

إجازة سوق محلية.

جواز سفر عراقي.

هوية الأحوال المدنية أو البطاقة الموحدة.

صور شخصية حديثة عدد 2.

تنفذ هذه التعليمات من تاريخ المصادقة عليها.

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