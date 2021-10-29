سلطة الطيران المدني تصدر بيانا بشأن اعتماد الشهادة الدولية للتلقيح

2021/10/29 | 19:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع أصدرت سلطة الطيران المدني، اليوم الجمعة، بياناً بشأن اعتماد الشهادة الدولية للتلقيح.وقالت سلطة الطيران في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنها "تود أن تبين للمسافرين ولجميع شركات الطيران العاملة في البلاد بالتريث في الوقت الحاضر باعتماد الشهادة الدولية للتلقيح بلقاح كوفيد- 19 للمسافرين العراقيين إلى خارج العراق والى إشعار آخر والاعتماد على فحص (pcr) قبل 72 ساعة من موعد المغادرة والقدوم".

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