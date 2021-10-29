حوار الطرشان في قضية الصحراء - عذري مازغ

2021/10/29 | 19:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عذري_مازغ شهرين على الأقل وانا اتابع الإعلام الرسمي الجزائري والرسمي المغربي، خلاصتي الشخصية: لن تحل مشكلة الصحراء حتى وإن اتخذ الطرح الأممي الصياغة التوافقية التي يطرحها المغرب من زاوية الإعلام المغربي ( الإعلام والخارجية المغربية تطرح الحكم الذاتي والحقيقة أن الأمم المتحدة تتكلم عن طرح توافقي واقعي معقول والطرح هذا يفترض تنازلات من كل الأطراف ).



صياغة الحكم الذاتي تبدوا بالفعل واقعية من حيث استنطاق ال ......





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