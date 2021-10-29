بيان من سلطة الطيران المدني بشأن اعتماد الشهادة الدولية للتلقيح

2021/10/29 | 19:34 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أصدرت سلطة الطيران المدني، اليوم الجمعة، بياناً بشأن اعتماد الشهادة الدولية للتلقيح.وقالت سلطة الطيران في بيان، إنها “تود أن تبين للمسافرين ولجميع شركات الطيران العاملة في البلاد بالتريث في الوقت الحاضر باعتماد الشهادة الدولية للتلقيح بلقاح كوفيد- 19 للمسافرين العراقيين إلى خارج العراق والى إشعار آخر والاعتماد على فحص (pcr) قبل 72 ساعة […]

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