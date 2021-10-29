بالوثيقة.. أمانة مجلس الوزراء تبين إمكانية ترفيع الموظف لهذه الدرجات

2021/10/29 | 19:45 - المصدر: بغداد اليوم

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الامانة العامة لمجلس الوزراء تبين عدم وجود مانع قانوني من ترفيع الموظف ( من د.



الرابعة / معاون مدير الى الدرجة الثالثة/ مدير) المستوفي للشروط القانونية الوظيفية.هذا ما اكدته الامانة العامة الى وزارة المالية من اجل تعديل ما جاء بتعليمات تنفيذ الموازنة بخصوص ذلك.

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