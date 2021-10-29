صدور موافقات رسمية لاستئناف سفر العراقيين الى الهند

2021/10/29 | 19:45 - المصدر: بغداد اليوم

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بمتابعة شخصية منه .. الكعبي يستحصل الموافقات الرسمية لاستئناف سفر العراقيين الى الهند

بجهود ومتابعة شخصية ومباشرة من السيد حسن كريم الكعبي ، تم استحصال موافقة الحكومة ووزارتي الصحة والخارجية على استئناف خدمات التأشيرة مع دولة الهند ابتداء من الاحد المقبل ٢٠٢١/١٠/٣١ لما لذلك من اهمية في سفر العوائل العراقية الراغبين في العلاج في الهند .

بدوره شكر #الكعبي السيد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير الصحة د هاني العقابي و وكيل وزارة الخارجية الاقدم السيد نزار عيسى الخير الله لدورهم الاستثنائي في الاستجابة لمخاطباته السابقة بخصوص عودة السفر و تسهيل قضايا العراقيين الراغبين للذهاب الى الهند سيما لاغراض العلاج .

المكتب الاعلاميللسيد حسن كريم الكعبي

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