سلطة الطيران المدني تعلن التريث باعتماد الشهادة الدولية للتلقيح للمسافرين العراقيين إلى الخارج

2021/10/29 | 19:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلنت سلطة الطيران المدني عن التريث باعتماد الشهادة الدولية للتلقيح بلقاح كوفيد -19 للمسافرين العراقيين إلى خارج العراق والى اشعار اخر والاعتماد على فحص (pcr) قبل 72 ساعة من موعد المغادرة والقدوم./انتهى9

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