الداخلية تشدد إجراءاتها الأمنية وتعلن السيطرة على أماكن عبور المخدرات

2021/10/29 | 19:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الداخلية، السيطرة على أماكن عبور المخدرات في البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا، إن الوزارة عملت على وضع خطة استراتيجية لمكافحة المخدرات شملت محورين، الأول دعم مديرية مكافحة المخدرات هيكليا ولوجستيا، مؤكداً أن القوات الأمنية تمكنت خلال الفترة الماضية وبعمليات نوعية، من ضبط أطنان من المواد المخدرة، والقبض على العديد من العصابات بمناطق لم يتوقع وصول القوات الأمنية إليها كونها مناطق وعرة ومستنقعات، وأضاف، أن محور الخطة الثاني يتضمن نشر حملات التثقيف والتوعية في المجتمع لأن القضية مجتمعية وتمس المواطنين بالدرجة الأساس، ولفت إلى أن “لقوات الأمنية، شددت من إجراءاتها في أماكن عبور المخدرات وتمكنت من السيطرة على هذا الملف.

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