مسؤول أميركي كبير: البرهان واجهة عملية العودة إلى الوراء في السودان

2021/10/29 | 19:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا مسؤول أميركي رفيع، السبت، الجيش السوداني إلى عدم استخدام العنف ضد المحتجين الذي يرومون تنظيم تظاهرات "مليونية" للتنديد بسيطرة العسكريين على الحكم في البلاد.

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