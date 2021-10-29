الطيران المدني تصدر توضيحاً للمسافرين بشأن الشهادة الدولية للتلقيح

2021/10/29 | 19:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أصدرت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الجمعة، تنويها بشأن الشهادة الدولية للتلقيح بلقاحات كورونا، للمسافرين العراقيين.وقالت السلطة في بيان، إنها “تود أن تبين للمسافرين ولجميع شركات الطيران العاملة في البلاد بالتريث في الوقت الحاضر بإعتماد الشهادة الدولية للتلقيح بلقاح كوفيد -19 للمسافرين العراقيين إلى خارج العراق والى اشعار اخر والإعتماد على فحص (pcr) قبل 72 ساعة من موعد المغادرة والقدوم”.

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