العمليات المشتركة تحذر من تداول فيديو ’مجازر’ على أنه في العراق

2021/10/29 | 19:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد حذرت قيادة العمليات المشتركة، الجمعة، من تداول مقطع مزيف يعود لإحدى الدول الآسوية، على أنه في العراق.وذكرت القيادة، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “في الوقت الذي يحرص فيه الخيرون من أبناء شعبنا الكريم بأطيافه والوانه المختلفة على دعم مسيرة الإصلاح والنهوض ولم الشمل في مسعى صادق ليأخذ …

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