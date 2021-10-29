بالفيديو.. اشتباكات وتدافع بالايدي بين القوات الامنية وعدد من حضور مهرجان بابل الدولي

2021/10/29 | 19:54 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اظهر مقطع فيديو، الجمعة، حدوث اشتباكات وتدافع بالايدي بين القوات الامنية والجمهور امام بوابة مهرجان مهرجان بابل الدولي.

وبحسب الفيديو الذي اطلع عليه NRT عربية، اليوم (29 تشرين الاول 2021)، فإن "اشتباكات وتتدافعا حدثت بين القوات الأمنية من جهة و الجمهور من جهة اخرى أمام بوابة مهرجان بابل الدولي".

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