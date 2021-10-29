إجراء تمرين رمي ناجح لدبابة الكفيل المطورة

2021/10/29 | 19:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرت فرقة العباس القتالية احدى

تشكيلات (حشد العتبات المقدسة)، اليوم

الجمعة، تمرين رمي ناجح لدبابة الكفيل

المطورة.

وذكرت الفرقة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، أنها "اجرت تمريناً للرمي

بدبابة الكفيل

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