ذي قار: العثور على جثة متفسخة تعود لإمرأة.. والشرطة تلاحق زوجها

2021/10/29 | 19:55 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس أفاد مصدر في شرطة محافظة ذي قار،الجمعة، بأن القوات الأمنية عثرت على جثة إمرأة متفسخة داخل منزلها، وعليها أثر ضربة قوية برأسها في الناصرية.

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وقال المصدر لـ"ناس"، (29 تشرين الأول 2021)، إن "الشرطة تلقت بلاغاً بوجود جثة تعود للمجنى عليها (أ.خ.ش) مواليد 1988، داخل منزلها في حي الفداء وسط الناصرية، كانت قد تعرضت للقتل بآلة راضّة بمنطقة الرأس منذ يومين على الأقل، بحسب تقرير خبراء الأدلة الجنائية".

وأضاف المصدر، أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن الجاني هو زوجها المدعو (أ.م.ح) مواليد 1983، وهو غير متواجد بمنزله، والشرطة عممت اسمه وأوصافه على السيطرات الداخلية والخارجية".

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