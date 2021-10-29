الرئيس الأمريكي يعترف بأن أمريكا كانت

2021/10/29 | 19:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعترف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الجمعة، أن إدارته كانت "خرقاء" في تعاملها مع الصفقة التي حرمت فرنسا من عقود دفاع بمليارات الدولارات.

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