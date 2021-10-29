سلطة الطيران ترجئ اعتماد شهادات التطعيم الدولية للمسافرين

2021/10/29 | 19:56 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت سلطة الطيران العراقية، الجمعة، التريث باعتماد شهادة التطعيم الدولية الخاصة بلقاحات فيروس "كورونا" للمسافرين.

وذكر بيان لسلطة الطيران، 29 تشرين الأول/أكتوبر، أنّ "القرار يقضي بالتريث في الوقت الحاضر باعتماد الشهادة الدولية للتلقيح بلقاح كوفيد -19 للمسافرين العراقيين إلى خارج العراق وإلى إشعار اخر والاعتماد على فحص (PCR) قبل 72 ساعة من موعد المغادرة والقدوم".

وسبق أن أعلنت سلطة الطيران المدني، إلزام المسافرين العراقيين بكارت اللقاحات الدولية استنادًا إلى قرار من الحكومة.

ووجه بيان لسلطة الطيران، شركات الطيران العاملة في البلاد بضرورة إلزام العراقيين المغادرين من المطارات العراقية كافة بـ "إبراز الشهادة الدولية للتلقيح بلقاح كوفيد - 19، بدءًا من 1 تشرين الثاني 2021، إضافة إلى متطلبات الدول المراد السفر إليها".

وأوضح البيان، أنّ التوجيه يستثني "من لديهم حالات خاصة تمنع تلقيحهم أو المصابين خلال ثلاثة أشهر السابقة (معززة بالتقارير الطبية من اللجان المختصة)، وإلزامهم بجلب فحص PCR سالب يثبت عدم إصابتهم بمرض كوفيد -19 عند سفره".

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