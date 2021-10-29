2021/10/29 | 19:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم/ جعفر الونان ليس غريباً أبداً الاعتراضات التي واجهت مهرجان بابل، كذلك ليس غريباً الدعم الذي حُظي به المهرجان، نحن مجتمعات جديدة على حرية الرأي والتصرف، ومازالت الدكتاتوريات الصغيرة تلعب في رؤوسنا يميناً ويساراً وتكبر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تمرين “مهرجان بابل” المركز الخبري الوطني.

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