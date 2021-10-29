شاهد بالفيديو.. اشتباكات وتتدافع بين القوات الأمنية والصحفيين أمام بوابة حفل مهرجان بابل

2021/10/29 | 20:00 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: T3OGftoJyd0

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